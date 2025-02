Ostaggi lo show di Hamas con i cadaveri | a Khan Younis esposte le bare degli ostaggi – Il video

Leggi su Open.online

Come fatto per la restituzionevivi, anche per la consegna dei corpi dei quattrouccisi,ha allestito un palco nella zona di. Sul palco ci sono le, che verranno consegnate alla Croce Rossa. Dietro il palco ci sono le foto di Shiri, Ariel e Kfir Bibas, e di Oded Lifshitz. Sopra di esse si vede l’immagine del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu tramutato in un vampiro. Vicino all’immagine appare una scritta in arabo, inglese, ed ebraico: «Il criminale di guerra Netanyahu e il suo esercito li hanno uccisi con i missili e gli aerei da guerra sionisti». Tutto intorno al palco allestito in una piccola e brulla depressione dove sventolano le bandiere verdi di, si vedono gli uomini delle Brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio armato di, che dovrebbero impedire l’accesso dei civili assieme alle recinzioni attorno a cui si è radunata la folla.