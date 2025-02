Ostaggi la croce rossa consegna le bare a Israele A Khan Younis Hamas espone le bare sul palco – Il video

Leggi su Open.online

hato ale salme di quattro. Lecontenenti i corpi di Shiri, Ariel e Kfir Bibas, e di Oded Lifshitz sono state prese in carico dalla, che le ha a sua volta portate ai soldati delle Idf. Come fatto per la restituzione deglivivi, anche per ladei corpi delle quattro persone uccise,ha allestito unnella città meridionale della striscia di Gaza. Su di esso, prima della, sono state esposte le, mentre una grande folla osservava la scena tenuta a distanza dalle recinzioni e dagli uomini delle Brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio armato di, disposti tutt’intorno alla brulla depressione con al centro il. February 20, 2025 Netanyahu vampiro e «criminale di guerra»La scena era circondata dalle bandiere verdi di, mentre sullo sfondo delera affissa l’immagine del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu tramutato in un vampiro.