Fanpage.it - Osimhen segna ma non basta, Galatasaray pessimo anche in casa: eliminato malamente in Europa League

Leggi su Fanpage.it

Prestazione imbarazzantenel match di ritorno a Istanbul d parte del. Dopo il poker subito in Olanda i gialloneri non vanno oltre il 2-2lingo venendoeliminati in. E le tante assenze non sono un alibi.