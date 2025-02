Ilnapolista.it - Osimhen-Adl, la giustizia sportiva può riaprire il caso per le deposizioni dei tre Primavera coinvolti (Repubblica)

Leggi su Ilnapolista.it

-Adl, lapuòilper ledei tre ragazzi)Il quotidiano laedizione Napoli spiega perché lapotrebbeilplusvalenze. Il procuratore della Federcalcio Chiné ha già chiesto le carte finora secretate.È l’eventuale intervento della Procura Federale a preoccupare i tifosi, perché una condanna per “ violazione del principio di lealtàdi correttezza e probità” comporterebbe una multa e in casi estremi la penalizzazione in classifica. È vero che il Napoli è già uscito indenne da un processo sportivo proprio per l’affare, ma il codice sportivo prevede la possibilità di revocazione del primo giudizio (articolo 63 del codice) con l’insorgenza di nuovi elementi di accusa.