Lettera43.it - Oscar 2025, chi sono i presentatori della cerimonia

Prende sempre più forma la 97esima notte degli, in programma domenica 2 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. Dopo il conduttore Conan O’Brien e le nomination, l’Academy ha iniziato a divulgare anche gli attori e le attrici che saliranno sul palco comedei premi e consegnare le statuette più ambite del cinema internazionale. Confermando il format del 2024, molto gradito al pubblico e alla critica, per le performance dei protagonisti e dei ruoli di supporto ci saranno gli ex vincitori del 2024. Nello specifico, saranno in California Cillian Murphy, Emma Stone, Da’Vine Joy Randolph e Robert Downey Jr. Come da tradizione, nel corso delle settimaneemersi poi altri nomi fra veterani e nuovi volti del grande schermo.Chidegli? L’elenco completoSelena Gomez ai Bafta(Getty Images).