Oroscopo Mazo | Capricorno

Life&People.it 22 dicembre – 2o gennaio La stabilità è il tuo mantra, ma marzo mette alla prova le tue fondamenta. Venere retrograda in Ariete ti invita a fare un refurbishing interiore: le tue ambizioni e i tuoi desideri sono ancora in linea con la persona che sei diventata? Le eclissi del mese scuotono il tuo senso di sicurezza, ma ti offrono l’occasione perfetta per ricostruire su basi più solide. Non temere i cambiamenti, perché ogni pezzo fuori posto troverà la sua collocazione ideale. Fashion tip: un montone sartoriale doppiopetto dalle maxi tasche laterali e con borsa coordinata per trasmettere autorevolezza e sicurezza, fake til you make it.L'articoloproviene da Life&People Magazine.