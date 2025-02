Oroscopo Marzo | Vergine

Leggi su .com

Life&People.it 23 agosto – 22 settembre L’eclissi lunare del 14 è il tuo nuovo incipit: se qualcosa non funziona più, è tempo di un cambio strategico. Relazioni, lavoro, routine, tutto è in fase di revisione, e se con Venere e Mercurio retrogradi il ritmo rallenta, questo ti permette di rifinire ogni dettaglio con precisione chirurgica. Il 29, l’eclissi solare chiude un ciclo importante e spalanca le porte a nuove possibilità, anche se dovrai fare qualche aggiustamento lungo il cammino. La parola d’ordine è transizione consapevole. Consiglio per gli acquisti: planner e notebook minimal e raffinati per riorganizzare idee e obiettivi con metodo e scrivere il tuo prossimo capitolo con stile sofisticato.L'articoloproviene da Life&People Magazine.