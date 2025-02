Oroscopo Marzo | Scorpione

Leggi su .com

Life&People.it 23 ottobre – 22 novembreè un mese di trasformazione, e tu lo sai meglio di chiunque altro. Le eclissi scuotono il tuo mondo interiore e lavorativo, portando cambiamenti che non puoi più ignorare. Con Mercurio retrogrado in Ariete dal 15, la tua pazienza sarà messa alla prova: evita scontri impulsivi e non rispondere a messaggi che potrebbero scatenare drammi inutili (che a te tanto piacciono). Il 30, Nettuno in Ariete porta nuovi sogni e ispirazioni: è il momento di osare su un progetto che avevi lasciato nel cassetto. Look consigliato: scegli un cappotto lungo e strutturato dalle reminiscenze gotiche per mantenere la tua aura magnetica e intrigante.L'articoloproviene da Life&People Magazine.