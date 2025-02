Oroscopo Marzo | Sagittario

Leggi su .com

Life&People.it 23 novembre – 21 dicembreSefosse un viaggio, sarebbe un percorso a ostacoli, ma tu, per definizione, ami le sfide. Le retrogradazioni di Mercurio e Venere mettono in pausa i tuoi piani, costringendoti a rivedere strategie e priorità e dinamicherelazionali che hanno fatto il loro tempo. L'eclissi solare del 29, però, ti offre un nuovo inizio: cambia rotta se senti che qualcosa non ti entusiasma più. Il Sole in Ariete è il booster di energia di cui avevi bisogno:ti chiede di rallentare ma per ripartire con uno spirito più libero e rinnovato. Consiglio fashion: porta sempre con te uno zaino in pelle o una travel bag capiente, per essere sempre pronta a partire all'avventura, reale o metaforica che sia.