Oroscopo Marzo | Pesci

Life&People.it 2o febbraio – 20porta un delicato equilibrio tra sogno e realtà. Venere retrograda nel tuo segno a fine mese ti spinge a ridefinire la tua autostima e il modo in cui ti mostri al mondo. Le eclissi del 14 e del 29 illuminano il tuo ruolo nelle relazioni e, di conseguenza, i tuoi rapporti con gli altri: con chi hai scoperto che valga la pena condividere il tuo tempo e la tua energia? Il 30, Nettuno entra in Ariete, dando una spinta al tuo lato più talentuoso, poetico e creativo. È il momento di osare, ma senza perdere il contatto con il mondo reale. Fashion tip: vesti etereo ma con un tocco di solidità, adottando abiti fluttuanti per esprimere la tua natura sognante, bilanciati da anfibi strutturati per mantenere i piedi ben piantati a terra.L'articoloproviene da Life&People Magazine.