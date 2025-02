Oroscopo Marzo | Leone

Leggi su .com

23 luglio – 22 agosto Il tuo fuoco interiore ha bisogno di un level up, eè il mese perfetto per ridefinire la tua visione ed aggiornare il tuo minaste. Venere retrograda in Ariete ti invita a rivedere strategie amorose e professionali: ciò che brillava un tempo merita ancora di occupare spazio nel tuo regno? Con Mercurio retrogrado dal 15, evita colpi di testa e rivedi le comunicazioni scritte, poiché il rischio di gaffe è dietro l'angolo. L'eclissi solare del 29 segna un plot twist: nuovi obiettivi, nuove ambizioni, meno paura di osare. Dal 30, infine, Nettuno in Ariete accende il tuo lato più idealista. Consiglio fashion: occhiali da sole bold, per guardare alfuturo con determinazione e mantener fede alla tua aura da superstar.