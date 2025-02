Oroscopo Marzo | Cancro

Leggi su .com

Life&People.it 22 giugno – 22 luglioti costringe a un decluttering emotivo radicale. Venere retrograda in Ariete porta in superficie dinamiche di carriera che hanno perso smalto, mentre l'eclissi in Vergine ti invita a una riorganizzazione mentale dai risvolti pratici. È tempo di eliminare legami tossici con la stessa determinazione con cui faresti spazio nell'armadio, lasciando andare ciò che non ti valorizza più. Il Sole in Ariete accende i riflettori sui tuoi obiettivi: vuoi essere il CEO della tua vita o restare dietro le quinte? Scegli usando le dosi di coraggio che ti sta elargendo il lungo transito di Marte nel segno. Dress code: recupera pezzi vintage per rifare sfarzo al passato, ma senza restarne intrappolata.