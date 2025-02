Oroscopo Marzo | Bilancia

Leggi su .com

Life&People.it 23 settembre – 22 ottobreè il mese perfetto per ridefinire il tuo concetto di equilibrio, soprattutto nelle relazioni. Con Venere retrograda in Ariete, il passato bussa alla porta: vecchie storie, dubbi sentimentali e questioni irrisolte potrebbero tornare a galla. La vera domanda è se ti consentono di essere protagonista della tua vita. L’eclissi solare del 29accende i riflettori sulle tue relazioni più importanti: sei in una partnership da copertina o ti hanno relegata nel backstage? È il momento di chiarire ruoli e intenzioni. Moodboard: rossetto rosa tenuto nude glossy per affrontare il caos mantenendo il tuo fascino senza tempo anche in mezzo ai momenti più caotici. L'articoloproviene da Life&People Magazine.