Oroscopo Marzo | Acquario

Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraioè una masterclass di cambiamento, e tu hai la mente visionaria necessaria a riscrivere le regole. Venere retrograda rivede il tuo concept estetico ed il tuo approccioai sentimenti, mentre Mercurio rimette in discussione il tuo modo di comunicare. Le connessioni sociali necessitano un refresh, per decidere di tenere al tuo fianco solo chi apporta davvero valore al tuo network? Il 30, Nettuno in Ariete spalanca le porte a nuovi sogni e progetti avanguardisti, spingendoti a immaginare un futuro più audace. Look must- have: blazer destrutturato senza rigidità per adattarsi ai cambiamenti e dettagli metallici per un effetto avant-garde adatto a chi, come te, anticipa le tendenze.