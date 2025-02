Romadailynews.it - Oroscopo di venerdì 21 febbraio 2025: le stelle segno per segno

Amore, lavoro e benessere: scopri cosa ti riservano gli astri nella giornata di21.? Ariete (21 marzo – 19 aprile)Giornata di energia e determinazione. Sul lavoro, potresti ricevere una proposta interessante o concludere un affare vantaggioso. In amore, il partner potrebbe chiederti maggiore attenzione, mentre i single avranno ottime occasioni di incontro. Salute buona, ma evita eccessi di stress.? Toro (20 aprile – 20 maggio)Oggi sarà importante mantenere la calma. Sul lavoro, evita decisioni affrettate e analizza ogni dettaglio prima di agire. In amore, il dialogo sarà essenziale per evitare tensioni con il partner. I single potrebbero sentirsi più riflessivi. Salute stabile, ma prenditi del tempo per rilassarti.? Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Giornata dinamica e stimolante.