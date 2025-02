Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 20 febbraio: poco equilibrata la Bilancia, voglia di libertà per il Sagittario

Ecco l’diFox per giovedì 202025! Ci avviciniamo alla fine di, un mese di transizione che porta con sé nuove consapevolezze e il desiderio di lasciarsi alle spalle tutto ciò che non serve più. La Lunagioca un ruolo importante, influenzando l’umore e le scelte di molti segni. È una giornata che invita alla riflessione e alla presa di coscienza, ma anche all’azione: non è il momento di restare fermi ad aspettare.diFox, per giovedì 202025, segno per segnoEcco l’del 20! L’amore potrebbe riservare sorprese: alcune coppie troveranno un nuovo equilibrio, mentre i single potrebbero ricevere segnali inaspettati. Sul fronte lavorativo, ci sono opportunità interessanti, ma sarà fondamentale agire con prudenza e determinazione.