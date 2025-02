Quotidiano.net - Oroscopo di oggi giovedì 20 febbraio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Il 20si apre con una serie di influenze astrali che promettono di rendere la giornata interessante per tutti i segni zodiacali. L'atmosfera romantica evocata dalla Luna e da Venere invita gli Ariete a festeggiare l', mentre i Toro possono contare sul sostegno di famiglia e amici per superare le ansie. I Gemelli sono chiamati a uscire dalla monotonia, e i Cancro trovano l'ispirazione per nuovi progetti. Ogni, dal Leone ai Pesci, avrà la possibilità di vivere una giornata ricca di emozioni e intuizioni.ariete20Galeotta l’atmosfera romantica evocata dalla Luna e da Venere. Se per qualche ragione il giorno degli innamorati è passato inosservato, festeggiamo. Tra le coccole faremo progetti con la dolce metà: due cuori, una capanna e un solido.