Oro: dove può arrivare secondo Goldman Sachs

L’Oro continua a correre ed ha ormai pressoché raggiunto un valore di 3mila dollari l’oncia, scambiando questa mattina una manciata di dollari sotto questo livello a 2.965,4 USD (+1%). Il massimo di tutti i tempi è stato toccato a 2.968 dollari. Il raggiungimento e sfondamento del tetto dei 3.000 dollari sarebbe un segnale importante per il mercato. Mapuòil metallo prezioso? Gli analisti dihanno appena rivisto al rialzo le previsioni sul prezzo dell’oro, in base ad una serie di fattori, non ultimi gli acquisti delle banche centrali, e consigliano di “acquistare”.rivede al rialzo il prezzo target di fine 2025“Abbiamo rivisto al rialzo le nostre previsioni sul prezzo dell’oro di fine 2025 a 3.100 dollari/toz, rispetto ai precedenti 2.890 dollari/toz – segnala la banca d’affari statunitense – a causa di una domanda strutturalmente più elevata da parte delle banche centrali, con la nostra “GS central bank nowcast” (previsioni a breve sulle mosse delle banche centrali) che sorprende ancora una volta al rialzo a dicembre, e ribadiamo la nostra raccomandazione di trading long (acquisto) sull’oro”.