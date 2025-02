Juventusnews24.com - Orlando stronca la Juve: «Non dà l’impressione di saper gestire i momenti difficili. Thiago Motta deve fare questa cosa»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ladopo la sconfitta contro il PSV: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sui bianconeriL’ex calciatore Massimoha parlato a TMW Radio per analizzare la sconfitta dellacontro il PSV e l’eliminazione dalla Champions League.PAROLE – «Quello che mi ha impressionato è che laè stata mangiata sotto l’aspetto della voglia, della cattiveria, cose che non possono mancarti se sei una grande squadra. Se i giocatori lo dicono e l’allenatore li smentisce, possiamo dire che c’è un problema di comunicazione tra allenatore e giocatori? E’ una sconfitta che fa male eccome. Lain tuttastagione ha deiin cui sia squadra, ma per altri invece ti chiedi che idea di gioco abbia. E’ unache non ti dàdi