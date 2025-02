Tvzap.it - “Ore difficili”: Alfonso D’Apice, le prime parole dopo il “Grande Fratello”

Leggi su Tvzap.it

News tv. “Ore”:, leil “”. Nella puntata del reality andata in onda lunedì 17 febbraio, il meno votato dal pubblico è risultato. L’ex di “Temptation Island” ha dovuto lasciare la Casa, visibilmente dispiaciuto, lasciando intendere al pubblico di aver accettato controvoglia la fine dell’esperienza. Nelle ultime settimane, infatti, l’inquilino ha costruito un “legame d’anime” con Chiara Cainelli, dalla quale ora si è dovuto separare. Inoltre, l’ormai ex gieffino sembrava avere ancora conti in sospeso con alcuni dei coinquilini e ora la possibilità di farsi valere gli è sfuggita dalle mani. Ma vediamo nel dettaglio comeha commentato l’eliminazione dal “”, rompendo il silenzio con un nuovo post sui suoi profili social.