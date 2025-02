Sport.quotidiano.net - OraSì senza benzina. Avvio da incubo. E Fabriano scappa

Ravenna 5175RAVENNA: Brigato 3 (0/2, 1/4), Dron 4 (2/6, 0/4), Crespi 9 (4/4), Gay 14 (0/2, 2/7), Casoni (0/1, 0/1); Munari 7 (0/2, 2/3), Ferrari 6 (1/5, 0/4), De Gregori (0/1), Tyrtyshnyk 8 (3/6, 0/5). Ne: Branchi, Montefiori. All. Gabrielli. RISTOPRO: Dri 18 (4/6, 2/7), Hadzic 13 (2/6, 3/7), Molinaro 5 (1/2, 0/2), Pisano 18 (5/6, 1/4), Gnecchi 2 (0/1, 0/1); Scandiuzzi 3 (1/1), Scanzi 5 (1/6, 1/1), Carta 11 (2/3, 2/3). Ne: Pierotti Alles, Centanni, Romagnoli, Ottoni. All. Niccolai. Arbitri: Secchieri e Tognazzo. Note – Parziali: 14-21, 22-46, 45-67. Tiri da due: Ravenna 10/29,16/31. Tiri da tre: Ravenna 5/28,9/25. Tiri liberi: Ravenna 16/20,16/20. Rimbalzi: Ravenna 31,43. Assist: Ravenna 8,9. Brutta sconfitta casalinga per l’che cade al PalaCosta 51-75-0 controche la seguiva in classifica e ora la raggiunge a 24 punti.