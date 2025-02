Quifinanza.it - Ora legale 2025 in anticipo, perché non è vero: quando le lancette andranno in avanti

In molte città italiane si cominciano ad avvertire i primi segnali della prossima primavera, stagione che porta con sé un clima più confortevole e che segna il ritorno dell’ora. Da diversi giorni, tuttavia, stanno circolando online delle notizie secondo le quali nell’oraarriverebbe inin Italia e non, come di consueto, nell’ultimo weekend del mese di marzo. Si tratta di una bufala, addirittura non supportata da cause e finti studi o decisioni prese da chissà quale organo o istituto a livello internazionale. Ecco dunque che letorneranno un’orain Italia alle 2:00 di domenica 30 marzo, in linea con le regole canoniche che sono state stabilite nel 1981. Lo stesso passaggio negli Stati Uniti è previsto invece per il 9 marzo.L’oranon scatterà inin EuropaA giocare a favore della diffusione della falsa notizia sull’dell’oraè stato probabilmente il fatto che quest’anno leun’ora inpraticamente alla fine di marzo, essendo l’ultima domenica prevista per il 30.