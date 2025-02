Abruzzo24ore.tv - Ora legale 2025: ecco quando cambierà l'orario in Italia

Roma - Nonostante alcune voci circolate, l'orainnelnon subirà anticipi: il cambio avverrà come di consueto nell'ultimo weekend di marzo, precisamente nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo. Negli ultimi giorni, diverse notizie hanno suggerito un presunto anticipo dell'oraper ilin. Tuttavia, tali affermazioni sono infondate. Come da tradizione, l'oraentrerà in vigore nell'ultimo fine settimana di marzo. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo, alle ore 2:00, le lancette degli orologi saranno spostate avanti di un'ora, segnando così le 3:00. Questo cambiamento comporterà un'ora di sonno in meno, ma garantirà serate più luminose, con il tramonto che si verificherà un'ora più tardi. La diffusione di informazioni errate riguardo a un presunto anticipo dell'orapotrebbe derivare da una confusione con le date adottate in altri Paesi.