Oroscopo del 20 Febbraio: Se gli astri parlano, meglio non ascoltarli (ma riderci su).Eccoci al 20 febbraio, un giorno perfetto per prendere la vita con filosofia. o per mandare tutto all’aria, a seconda dell’umore. Gli astri si sono svegliati capricciosi, quindi aspettati sorprese, contrattempi e qualche spunto per esercitare la pazienza. Pronto? No? Peccato, perché il destino non aspetta nessuno.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi la tua voglia di avere ragione supera la tua voglia di respirare. Il problema? Anche gli altri pensano di avere ragione. Preparati a qualche scontro epico o, se proprio vuoi essere originale, prova ad ascoltare per una volta. Difficile, lo so. Toro(20 aprile – 20 maggio)La giornata parte bene, poi qualcuno osa interrompere il tuo sacro equilibrio con una richiesta fastidiosa.