Opere idrauliche, nasce l'Osservatorio civico permanente su Figline, Galceti e Maliseti

Prato, 20 febbraio 2025 - Avverrà sotto l’occhio attento dei cittadini la realizzazione delleper la mitigazione del rischio idraulico della Bardena, del Vella e del reticolo minore legato a questi corsi d’acqua. La giunta Bugetti infatti, ha dato il via alla nascita dell’per, tra le zone più colpite dall’alluvione del 2 novembre 2023. Ne faranno parte il vicesindaco Simone Faggi che ha la delega alla protezione civile e al rischio idraulico, l’assessore alla Partecipazione, Diego Blasi e il collega alla transizione ecologica Marco Biagioni e tre referenti del Comitato alluvionati. Il compito di questo organismo è quello di seguire passo dopo passo i vari interventi che vengono progettati e realizzati dal Comune di Prato e dagli altri enti competenti per ridurre il rischio idraulico in questa zona.