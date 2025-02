Quotidiano.net - Operazione bollette. Il governo studia il decreto. Ipotesi bonus o prezzi calmierati

Al ministero dell’Economia la ricognizione delle risorse, da mettere a disposizione per coprire l’ennesima riedizione del-aiuti, è già partita. In cassa ci sarebbe un piccolo tesoretto dovuto all’incremento degli incassi fiscali dovuti ai rincari delle materie prime energetiche e, quindi, dell’imponibile. Ma si tratta di poche centinaia di milioni. Niente a che vedere con la dote di 2-3 miliardi messa in campo, subito dopo la guerra in Ucraina, per sostenere le famiglie più deboli contro la rincorsa delledi luce e gas. Ora, l’emergenza è molto più contenuta, gli aumenti oscillano fra il 10 e il 20% e, tranne colpi di scena dell’ultima ora, passato l’inverno il costo dell’energia dovrebbe "calmierarsi". Ma, per fare fronte alla situazione dei prossimi mesi, l’esecutivo potrebbe varare unad hoc con una serie di interventi a favore sia delle famiglie sia delle imprese.