Operatori il vostro lavoro è prezioso

Oggi è la Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, istituita per legge quale riconoscimento dell’impegno deglisanitari nella tutela della salute dei cittadini. Nell’occasione la vicesindaca del Comune di Modena, assessora a Sanità e Servizi Francesca Maletti e il presidente della Provincia Fabio Braglia, si recheranno presso i principali presidi sanitari locali per esprimere gratitudine e vicinanza a tutto il mondo della sanità. "È questa l’occasione per ricordare quanto sia preziosa la scelta di chi ha deciso di mettere la cura e la salute di tutti al primo posto e per ringraziare tutto il personale delle professioni sanitarie, gli assistenti sociali e i volontari. Un sentimento di gratitudine – afferma Francesca Maletti – che dobbiamo esprimere come amministratori, oltre che come cittadini, difendendo e tutelando medici, infermieri, assistenti sociosanitari e volontari, in qualsiasi presidio di cura siano impegnati, e salvaguardando la sanità pubblica".