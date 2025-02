Movieplayer.it - Only Fun - Comico Show, da stasera su Nove con Belén Rodriguez e i Panpers; ospite speciale Alessandro Siani

Torna questa sera il programmadi, con un cast composto dai comici più affermati del panorama italiano. Alla conduzione,e i. TornasuFun -, il programmacondotta dal duo dei, alias Andrea Pisani e Luca Peracino, insieme a. L'appuntamento è ogni giovedì in prima serata, disponibile in anteprima su discovery+.Fun-Comic, il cast della quinta edizione Dieci le puntate in totale, per questa quinta edizione dello. Registrato nello storico Teatro Galleria di Legnano, il programma prevede monologhi e personaggi dei comici più affermati del nostro paese. Nella prima puntata dici saranno: Angelo Pisani, Antonio Ornano, Barbara Foria, Enrico Bertolino, Federica Cacciola, Federico Basso, Marta e Gianluca, .