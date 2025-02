Ilrestodelcarlino.it - Oncologia tra presente e futuro: "Miglioramento delle guarigioni. Ora serve un approccio di équipe"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Febbraio è il mese della Giornata mondiale contro il cancro e, di conseguenza, il mese dei convegni oncologici. A uno di questi abbiamo incontrato Nicola Battelli, direttore Uocdi Macerata e presidente della Lilt provinciale. Nei recenti convegni a cui ha partecipato si è affrontato il tema delin. Cosa si prevede? "L’sta diventando unabranche più importanti della Medicina perché è chiaro che il paziente oncologico, oltre ad aumentare come numero, ci permette di fornire soddisfazioni terapeutiche che erano impensabili fino a qualche anno fa". Cosa bolle in pentola? "Si sta andando verso un atto aziendale, attualmente in bozza, che è una novità per quel che riguarda i dipartimenti aziendali: la creazione di un Dipartimento Onco-ematologico che cercherà di coprire a 360° tutte le necessità ma anche le opportunità che ci sono quando si parla di