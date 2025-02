Ilrestodelcarlino.it - On bordes: indagini lungo il confine. L’esposizione con oltre 250 opere

250, tra fotografie e video, realizzate da 36 fotografi italiani e internazionali che rappresentano la massima espressione artistica della fotografia contemporanea, costituiscono l’ampia esposizione che prosegue fino al 23 marzo negli spazi di Palazzo dei Musei, con il titolo ‘On Borders Sui Confini L’esperienza d’indagine di Linea diper la Fotografia Contemporanea’, a cura di Ilaria Campioli, William Guerrieri e Monica Leoni. Prima ed esauriente esposizione in Italia di ‘Linea di’, associazione culturale che nacque nel 1990 per volontà del Comune di Rubiera, con Boretto, Carpi (fino al 2018), Correggio, Fiorano Modenese, Luzzara, Scandiano e il Parco Casse d’espansione del fiume Secchia, essa è il risultato di otre trentadal 1990 al 2022. Dai mutamenti dei paesaggi della via Emilia al racconto della costruzione della TAV, fino al confronto su assistenza sanitaria pubblica, welfare e lavoro troviamo le foto di (tra gli altri) Cesare Ballardini, Lewis Baltz, Marina Ballo Charmet, Federico Covre, Olivo Barbieri, John Davies, Tim Davis, Paola De Pietri, Cesare Fabbri, Gilbert Fastenaekens, Vittore Fossati, Marcello Galvani, John Gossage, William Guerrieri, Guido Guidi, Axel Hütte, Allegra Martin, Francesco Neri, Walter Niedermayr, Bas Princen, Sabrina Ragucci, Michael Schmidt, Marco Signorini, Franco Vaccari, Raimond Wouda.