Omicidio Setti, chiesto l'ergastolo per Nweke

Una violenza inaudita. È con queste parole che il pm di Rovereto, Fabrizio De Angelis, ha riassunto uno dei fatti più tragici degli ultimi anni in Trentino: l’assassinio di Irisnel parco Nikolajewka di Rovereto. Per il suo omicida, Chuckwuka, attualmente in carcere per il delitto.