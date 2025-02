Tg24.sky.it - Omicidio in panetteria a Milano, in un video gli spari e la fuga del killer

La Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di, ha arrestato nella serata del 17 febbraio un giovane italiano di 21 anni, Raffaele Mascia, per il delitto di Ivan Drisan e il ferimento Pavel Koresko, entrambi ucraini. La sparatoria è avvenuta sabato sera in unadi piazzale Gambara. Il giovane, figlio del panettiere, è accusato die tentatoaggravati dai futili motivi e porto illegale dell'arma. Fondamentale per il lavoro degli investigatori è stato ildell'aggressione, che ha consentito di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sei colpi di pistolaNel breve filmato, ripreso dalle telecamere di sicurezza e ora agli atti dell'inchiesta, Mascia viene ripreso mentre esce dal retro della, prende qualcosa da un ripostiglio - probabilmente la pistola, che non è ancora stata ritrovata - e poi rientra nel locale.