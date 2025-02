Ilgiorno.it - Oltrepò, terra di resistenza partigiana

L’Pavese è stato un luogo importantissimo durante ladal punto di vista politico e militare. Il carattere boschivo e montuoso del territorio offriva ripari naturali ai partigiani, molti di questi raggiunsero l’Alta Val Tidone e l’Alta Valle Staffora partendo da Voghera, Casteggio e Broni. Scappando ai rastrellamenti e aiutati dalla popolazione locale i partigiani sono riusciti a creare in ogni paese liberato dal nazifascismo dei piccoli "stati" liberi, le Repubbliche Partigiane: veniva istituita la scuola e venivano comprati i libri che erano banditi dal regime. A Zavattarello, borgo medievale dell’Alta Val Tidone sormontato dal castello Dal Verme, avevano creato addirittura un’infermeria per tutti e uno spazio di distribuzione di viveri, per sopperire al contingentamento del cibo.