Terzotemponapoli.com - Oltre il Napoli: parla Vincenzo Guerini

Hato anche dell’allenatore ed ex calciatorea Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Mare Sport Live’. “La querelle Gasperini-Lookman? Certe schermaglie allenatori-giocatori accadono, ma dovrebbero restare nello spogliatoio. I calciatori alcune cose se le legano al dito, ho visto tante volte andare via dicendo che è colpa del loro tecnico, secondo me Gian Piero ha un caratterino non facile, anche se non lo conosco molto bene”.il“Le eliminazioni di Milan e Atalanta sono state una batosta, le due avversarie erano certamente alla portata, fermo restanto che quattro squadre in Champions vanno più che bene. L’Atalanta ora si concentra sul campionato anche perché non esiste ancora una squadra schiacciasassi.