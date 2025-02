Ilfattoquotidiano.it - Oltre 137 chili di cocaina trovati nel sottofondo di un camion, un arresto a Reggio Calabria

Blitz contro il traffico di stupefacenti nella piana di Gioia Tauro (). L’operazione della Polizia è scattata nella tarda serata di martedì scorso e ha impedito che un altro importante carico diarrivasse in zona per alimentare il sempre più fiorente mercato della droga gestito dalle più potenti ‘ndrine della zona; i 137 kg dipurissima sequestrati, infatti, nella vendita al dettaglio, avrebbero fruttato almeno 15 milioni di euro.Un quarantenne di Polistena è stato arrestato. Il carico era custodito all’interno di un vano ricavato neldel rimorchio di uncoperto da sacchi di colla in polvere. Le indagini muovono da una segnalazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga relativa a un ingente carico dioccultata a bordo di un autoarticolato in transito sul territorio nazionale.