Olly rinuncia all’Eurovision? La risposta alla polemica sul trionfo a Sanremo è record su Spotify!

Cresce l’attesa generale per la decisione di, circa la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurofestival, nelle ore in cui dopo la vittoria di2025 il giovane segna un nuovodi ascolti suGlobal, nel mondo.: lasulla vittoria di2025 é un nuovo traguardo!A dispetto degli haters che contestano la sua vittoria schiacciante messa a segno ai danni dei veterani della musica, come Giorgia e Simone Cristicchi, al Festival di2025,registra un nuovonel mondo.Nel dettaglio, il vincitore del 75esimo Festival della canzone italiana é ora detentore delstorico per essere entrato a fare parte della top list delle canzoni più ascoltate del momento suGlobal. Il giovane artista raggiunge la 24esima posizione nella Top Songs Global Chart, tra le classifiche dei singoli più ascoltati sunel mondo.