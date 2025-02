Olly ‘La Grande Festa’ è sold out in 30 minuti

Leggi su Funweek.it

Neanche il tempo di annunciarla che è già tutto esaurito. Eh, già, la data evento LaFesta – prodotta e organizzata da Magellano Concerti – diregistra ilout in soli 30, con 34.000 biglietti venduti per lo show del 4 settembre 2025 all’Ippodromo Snai di San Siro. Non si ferma, dunque, l’ascesa del vincitore di Sanremo 2025, che si prepara ad affrontare un anno straordinario (con o meno la partecipazione a Eurovision).Il nuovo viaggio live dell’artista genovese è solo all’inizio ma anche il Tutta Vita Tour è segna il pienone con tutte le date del 2025 già esaurite. Così come i concerti previsti nei palazzetti nel 2026 a Jesolo, Firenze, Bologna, Torino, Milano, Roma e Bari. L’unica tappa con ancora biglietti disponibili è quella conclusiva del tour a Eboli (SA) il 28 marzo 2026.