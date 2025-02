Olly annuncia La grande festa una data evento a Milano il 4 settembre

Leggi su Ildenaro.it

, 20 feb. (askanews) – Reduce dalla vittoria alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Balorda nostalgia, il cantautoreLaunaprevista il 42025 per celebrare “con tutta la mia gente” questo anno d’oro, che lo vedrà esibirsi per la prima volta all’Ippodromo Snai di San Siro. I biglietti per l’– prodotto e organizzato da Magellano Concerti – saranno in vendita a partire dalle ore 18 di oggi. Il brano Balorda nostalgia ha debuttato al #1 in classifica FIMI/Gfk. Il brano è stabilmente al #1 posto in chart su Spotify Italia, Amazon music italia, nella sezione musica di Youtube, Apple music Italia e nella top100 della chart global di Spotify. Inoltre Tutta vita, il secondo album del cantautore con oltre 400 milioni di stream audio e video, è l’album più ascoltato su Spotify e Amazon music questa settimana.