Comingsoon.it - Olivia Munn e le molestie: "Mi offrirono una cifra a sette zeri per tacere, se avessi firmato un accordo di riservatezza"

Leggi su Comingsoon.it

L'di The Newsroom e The New Girl, ospite di un podcast, ha rivelato che, dopo essere stata oggetto di(non indica nomi o circostanze), leuna grandeper, ma avrebbe dovuto sottoscrivere di dimenticare l'accaduto. Rifiutò i soldi e negò la firma.