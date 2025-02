Ilgiorno.it - Olimpiadi, ecco i pacchetti vip. Stallone e Cruise come “guide“. A San Siro Bill Gates e i principi

Da Sylvesterguida sulle Alpi protagoniste del film “Cliffhanger“ a Tompronto a una “Mission Impossible“ fino alla sciatrice Lindsey Vonn nel ruolo di madrina sulle piste di gara. L’elenco dei vip attesi in Italia per leMilano-Cortina 2026 inizia a riempirsi e i visitatori più facoltosi stanno già acquistandoche li vedranno a diretto contatto con le star di Hollywood o con i fuoriclasse e le fuoriclasse dello sci alpino. Se avete qualche euro (o dollaro) a disposizione, potete andare a curiosare sul sito di On Location, il fornitore ufficiale ed esclusivo dell’hospitality legata ai Giochi invernali che inizieranno il 6 febbraio del 2026 con la cerimonia inaugurale allo stadio di San, a cui saranno presenti personaggie il principe dell’Isola di Tonga.