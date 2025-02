Quifinanza.it - Ok a conversione in legge del decreto Milleproroghe 2025

Leggi su Quifinanza.it

Nella seduta di mercoledì 19 febbraio, la Camera dei Deputati ha approvato con 182 voti favorevoli e 110 contrari la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno didi, con modificazioni, del.Con lain, ilè pronto a entrare ufficialmente in vigore, introducendo modifiche e proroghe che avranno un impatto su cittadini, imprese e istituzioni.Quando entra in vigore ildopo lainIl, identificato come27 dicembre 2024, n. 202, è stato approvato dal Senato il 13 febbraioe successivamente dalla Camera dei Deputati il 19 febbraio. Per completare l’iter legislativo, ed essere quindi a tutti gli effetti, ildeve essere promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 25 febbraio