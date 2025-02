Oh fate schifo! Grande Fratello Giglio perde la testa nella notte e sbrocca

Leggi su Caffeinamagazine.it

casa del, gli scherzi tra coinquilini sono all’ordine del giorno, ma quello orchestrato recentemente da Amanda Lecciso e Federico Chimirri ha particolarmente catturato l’attenzione di tutti. I due hanno deciso di inscenare un finto flirt per osservare le reazioni degli altri concorrenti e mettere alla prova le dinamiche interne della casa. Tutto è iniziato quando Amanda e Federico, con la complicità di Stefania Orlando, hanno pianificato nei minimi dettagli il loro piano.>> “L’ha scaricata”., da Lorenzo parole pesantissime su Shaila:Casa tutti hanno sentitoL’obiettivo era far credere agli altri inquilini che tra loro stesse nascendo una relazione sentimentale. Per rendere lo scherzo credibile, hanno iniziato a mostrarsi più affettuosi in pubblico, scambiandosi sguardi complici e trascorrendo più tempo insieme.