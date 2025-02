Agi.it - Ogni anno si suicidano 740mila persone nel mondo, una ogni 43 secondi

AGI -si verificano circa 740.000 decessi per suicidio nel, uno43edminuto quattro uomini e sei donne necessitano di cure ospedaliere per tentativi di suicidio a livello globale. Numeri esorbitanti emersi da una analisi dell'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) presso la facoltà di medicina dell'Università di Washington a Seattle, pubblicata su The Lancet Public Health, condotta sulla base dei dati del Global Burden of Disease per regione, paese,, età, sesso e suicidio con armi da fuoco dal 1990 al 2021. L'analisi attesta inoltre che gli uomini muoiono per suicidio a un tasso doppio rispetto alle donne, che esitano in un decesso con probabilità tre volte superiori rispetto ai tentativi delle donne. A livello globale, il 10% dei suicidi degli uomini e il 3% delle donne sono avvenuti con armi da fuoco.