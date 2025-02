Metropolitanmagazine.it - Oggi Hamas rende i corpi dei piccoli Bibas e della mamma, torna anche il cadavere di Lifshtiz

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha restituito quattro. Tre appartengono a persone particolarmente noteal di fuori di Israele: sono Shiri, sua figlia Ariel e suo figlio Kfir, che è stato il più giovane ostaggio rapito dail 7 ottobre (all’epoca aveva nove mesi). Il video diche tiene in braccio i suoi due figli mentre viene portata via dal kibbutz di Nir Oz fece molta impressione agli israeliani. Da allora le foto die dei suoi due figli si sono viste spesso alle manifestazioni che chiedevano al governo israeliano di accelerare i negoziati per liberare gli ostaggi. Il quarto corpo è quello dell’attivista e giornalista Oded Lifshitz.Le bare con idi quattro ostaggi israeliani uccisi sono state consegnate daalla Croce Rossa a Khan Younis, nella striscia di Gaza meridionale, di fronte a una grande folla di palestinesi.