Ilrestodelcarlino.it - Oggi alla Bottega Bertaccini la ’Merenda femminista’

Si terràalle 16,30la ‘Merenda. L’iniziativa è un prologo della sesta edizione di Sorelle Festival organizzato dall’associazione Fatti d’Arte, che si svolgerà a Faenza durante tutto il mese di marzo. Come specificato dagli organizzatori "l’incontro sarà un’occasione unica per presentare ufficialmente il programma della nuova edizione del festival e, soprattutto, per raccogliere materiali e testimonianze sui movimenti femministi che hanno segnato il territorio di Faenza e della Romagna tra gli anni Sessanta e Settanta. Foto, volantini, manifesti e articoli di giornale saranno preziosi per ricostruire e valorizzare una parte fondamentale della nostra storia". I materiali raccolti contribuirannorealizzazione della mostra collettiva ‘Scatenate’ che si terrà dal 18 al 31 marzo presso la Galleria della Molinella di Faenza.