Lanazione.it - Oculistica, attesa infinita. Impossibile prenotare

una visitaprogrammabile?da Genova sino a Pisa per tutto il 2025. Agende chiuse nei Cup delle Asl liguri di Genova, Chiavari e La Spezia e nelle province del nord ovest della Toscana da Massa Carrara a Pisa. Un po’ meglio la situazione in provincia di Parma: appuntamenti disponibili a dicembre 2025. Nonostante numerose telefonate ai numeri unici di prenotazione della Liguria 010.5383400 che dà gli appuntamenti per le 5 aziende sanitarie da Ventimiglia a Sarzana, 0585.498498 della Asl Toscana Nord-Ovest – conin linea superiore a mezz’ora – e 800.629444 della Asl di Parma non è stato possibile ottenere un appuntamento con un oculista pubblico. Difficilissimo ancheuna visita cardiologica con elettrocardiogramma. Il primo appuntamento disponibile in città è il prossimo 10 giugno all’ospedale militare di viale Fieschi, nel Tigullio non ci sono date disponibili, mentre alla azienda sanitaria genovese la prima data utile è il 7 luglio a Voltri.