Occupato il liceo Severi Correnti | l’assemblea poi niente lezioni e striscione appeso tra i fumogeni

Milano, 20 febbraio 2025 – “”. Sono le 13.40 di ieri quando tre ragazzi con i volti coperti da cappucci e scaldacollo salgono sul tetto di una palazzina della scuola superiore di via Alcuino, tra CityLife e corso Sempione, e appendono locon il messaggio visibile da via Leon Battista Alberti; momento suggellato dall’accensione di due. “Abbiamo fatto un’assemblea: quella di occupare è stata una decisione presa dagli studenti, senza firme di collettivi o altro” spiega uno di loro che si avvicina al cancello. Una docente, all’uscita, conferma che non ci siano state lementre il personale amministrativo ha potuto lavorare regolarmente. Stando a quanto ricostruito dal Giorno, l’occupazione è scattata poco prima dell’apertura della scuola. Alle 8 è intervenuta una Volante del Commissariato Sempione, poi anche la Digos.