Gamberorosso.it - "Obbligo di alert cancro su bottiglie di vino e alcol. No al QrCode". L'affondo dell'Oms dopo il piano della Commissione Ue

Leggi su Gamberorosso.it

«Gli health warning ben visibili sulle etichettae bevandeiche sono essenziali per aumentare la consapevolezza che il consumo dipuò portare al».ilBecaUe, arriva anche l’’Organizzazione mondialea sanità, che non ha mai nascosto l’obiettivo di far scendere i consumi di: -10% entro il 2025.Il comunicato, diramato il 14 febbraio, è un chiaro appoggio allaUe e un invito ad andare fino in fondo, nonostante le richieste del settore vitivinicolo a non demonizzare il.L’impattosulla salute«L'causa circa 800mila decessi all'anno nell’area’Oms, che ospita i più forti bevitori del mondo. Molti paesia regione devono ancora fare progressi significativi nell'attuazione di politiche di riduzione dei danni da