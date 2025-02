Lanazione.it - Nuovo Testo Unico del Turismo: il tour informativo di Confcommercio arriva a Sansepolcro

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 febbraio 2025 – Le imprese turistiche della Valtiberina avranno l’opportunità di approfondire le nuove disposizioni deldeldella Toscana, grazie alpromosso daToscana. Il ciclo di incontri, pensato per supportare gli operatori del settore nell’adeguamento alle nuove normative, farà tappa martedì 25 febbraio alle ore 15 nella sede di, in via Malatesta 56. L’appuntamento sarà guidato da Laura Lodone, responsabile areadiToscana, e introdotto da Massimiliano Micelli, responsabile della delegazioneValtiberina. L’incontro si rivolge in particolare a titolari di strutture ricettive e altri operatori turistici, ma anche agli amministratori locali e ai professionisti interessati a comprendere i cambiamenti introdotti dalimpianto normativo.