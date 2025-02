Thesocialpost.it - Nuovo piano pandemico: basta lockdown e Dpcm e sì ai vaccini ma non obbligatori

A cinque anni dall’inizio della pandemia Covid, l’Italia si dota di unaggiornato per affrontare future emergenze sanitarie. Il documento, ispirato ai principi del Servizio sanitario nazionale, mette al centro la giustizia, l’equità, la non discriminazione e la solidarietà. La principale novità è l’esclusione die atti amministrativi per adottare misure restrittive delle libertà personali e dei diritti civili e sociali.Leggi anche: Commissione Covid, le accuse di FdI a Conte e Speranza: “Notizie inquietanti sulla gestione della pandemia”Stop aie ai provvedimenti coercitiviSecondo il, misure come ile altre restrizioni dovranno essere evitate o comunque limitate. Gli interventi non potranno essere imposti tramite atti amministrativi, ma dovranno passare attraverso provvedimenti parlamentari, garantendo il rispetto della Costituzione.